Hatalmas fejlesztés kezdődik Ferihegyen
Jelentős fejlesztéseket jelentett be a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter
Fotó: Vémi Zoltán
A repülőtér egy stratégia eszköz, egy állami vagyon, a kormány ezért tette meg mindent, hogy újra a magyaroké legyen – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren - írta a Világgazdaság.
Hozzátette:
ez egy erős pénzügyi befektetés is, mely az előzeteseknél 2-3 évvel hamarabb is megtérül.
A Nyugati Pályaudvartól húsz perc alatt lehet majd kijutni a reptérre. Az ára egy három-négyezer forint lesz, ami jóval olcsóbb, mint a taxi. Nemzetközi tendert írnak ki majd a kivitelezésre. A vasút fejlesztése egymilliárd eurós beruházás, ennek keretében 27 kilométernyi vasút valósul meg Kőbánya és Monor között, így építik be az országos hálózatba a repülőtéri megállót. Azt is bejelentette, hogy a reptéri kapacitást is bővítik, a hármas terminál alapkövét 2026 márciusban tehetik majd le.
Üzleti fórumot rendeztek 62 magyar és 36 izraeli vállalat részvételével
Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy
ezermilliárd forint értékben fejlesztenek, tehát nem igaz, hogy nem ad pénzt fejlesztésekre a fővárosnak a kormány.
Ebből egymilliárd euró a vasúti kapcsolat, egymilliárd a hármas terminál valamint ötszázmillió euró a közútfejlesztés – tette hozzá tárcavezető.
A vasúti szakaszon a vonat 160 kilométer per órás sebességgel tud majd közlekedni.
Kiemelte,
a várakozásokkal jóval nagyobb mértékben nőtt a profitja a repülőtérnek, ezért nem lehet vitatni, hogy az állam ne lenne jó gazda.
