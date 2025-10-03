Amerikai űripari vállalat stratégiai befektetőjévé válhat a 4iG

Az Axiom Space a kereskedelmi űrrepülés és az alacsony Föld körüli pályán működő (LEO) űrinfrastruktúrák fejlesztésének globálisan meghatározó szereplője. A megállapodást a 4iG Space and Defence (4iG SDT) írta alá az amerikai vállalattal. A 4iG SDT a 4iG Csoport tagjaként működő magyar vállalat, amely a védelmi és űripari technológiák kutatás-fejlesztésére, rendszerintegrációjára és nemzetközi piaci hasznosítására szakosodott. A tranzakció megvalósulása többek között pénzügyi, jogi és technikai átvilágításhoz, valamint a vonatkozó szabályozási feltételek teljesüléséhez kötött – közölte a 4iG.

A tájékoztatás szerint a jelenlegi megállapodás magában foglalja a két vállalat potenciális együttműködését az első európai Föld körüli adatközpont (Orbital Data Center – ODC) programban, valamint a 4iG SDT csatlakozását az Axiom Space globális űripari piacteréhez.

Kiemelik: a 4iG SDT az első európai partner, akivel az Axiom Space az ODC-programban együttműködhet, többek között a programhoz kapcsolódó innovációs kezdeményezések és infrastruktúra – például az optikai földi állomások – kiépítésében. Az ODC-program célja egy olyan új generációs adatközpont létrehozása, amely lehetővé teszi a világűrben keletkező nagy mennyiségű adat közvetlen feldolgozását és tárolását. A Föld körüli adatközpontprogramban a két vállalat a következő öt évre 100 millió dolláros keretösszeget határozott meg. A projekt kapcsolódási pontként szolgálhat Magyarország és más stratégiai piacok között, ezáltal kiemelt nemzetközi pozíciót biztosíthat a hazai űriparnak – közölték. A nyilatkozat értelmében a 4iG SDT kihasználja az Axiom globális űripari piacterében rejlő lehetőségeket, ami biztosítja, hogy a magyar technológiai fejlesztések közvetlenül bekapcsolódjanak a nemzetközi űripari ökoszisztéma szereplőinek körforgásába.