Belgrád

1 órája

Szijjártó Péter: a magyar gazdasági stratégia és az adópolitika is a családok támogatására épül

Címkék#Belgrád#Szijjártó Péter#családtámogatás#konferencia#stratégia

A külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban, a RISE konferencián mondott beszédet. „A magyar gazdasági stratégia és az adópolitika is a családok támogatására épül, minthogy Magyarország megerősítésének egyetlen útja a családokon keresztül vezet” – jelentette ki Szijjártó Péter.

MW
Szijjártó Péter a RISE konferencián mondott beszédet

Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Szijjártó Péter a RISE konferencián elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy noha ezt a megközelítést számos éles bírálat éri, főleg az európai liberális fősodor részéről, Magyarországon a társadalom alapja továbbra is a család, amely anyából, apából és gyermekekből áll és amelyben az anya nő, az apa férfi.

Belgrádban, a RISE konferencián vett részt és mondott beszédet Szijjártó Péter
Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Kiemelte, hogy 

a magyar kormány családalapú gazdasági stratégiát folytat, a bruttó hazai termék (GDP) öt százalékát fordítva a családok támogatására, ami a legmagasabb arány a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai között.

Majd hozzátette, hogy emellett hazánkban családi alapú adóforradalom zajlik, mivel az alapelv az, hogy senki se kerülhessen anyagilag hátrányosabb helyzetbe azért, mert a gyerekvállalás mellett dönt, és a család összeegyeztethető legyen a karrierrel.

Szijjártó Péter  ismertette a legfontosabb intézkedéseket

Először is aláhúzta, hogy a négy- vagy többgyerekes anyák egész életükre mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól, ráadásul október 1-től már a három gyereket vállaló anyáknak sem kell majd szja-t fizetniük, 2026-tól pedig ezt a kétgyermekesekre is kiterjesztik.

Tájékoztatása szerint a második pont, hogy a szülők fizetésének bizonyos része minden egyes gyermek születése után mentesül az adófizetési kötelezettség alól, és ez az arány exponenciálisan nő.

A harmadik pont: ha az anya otthon marad a kisbabával, akkor az első hat hónapban a korábbi bruttó fizetését nettóban kapja meg. (…) Majd ezután további két és fél évig korábbi fizetése hetven százalékát kapja

– mutatott rá.

Végül pedig érintette a fiatal párok által igénybe vehető babaváró hitelt, a diákhitel-tartozás részleges vagy teljes elengedését a több gyermeket vállaló fiatalok számára, továbbá a legfrissebb intézkedést, a magyar történelem valaha volt legnagyobb lakáshitel-programját, az Otthon startot.

A miniszter mindennek nyomán leszögezte, hogy 

összességében tehát a magyar gazdasági stratégia és az adópolitika is a családok támogatására épül.

Mindannyian tudjuk, hogy Magyarország megerősítésének egyetlen útja a családokon keresztül vezet. Ha erős, megfelelően támogatott családok vannak, ahol a gyermekvállalás nem gazdasági kérdés, ahol a család és a karrier összeegyeztethető, akkor ezek a családok egy erős társadalom és erős ország alapját fogják képezni

– fogalmazott.

Folytatni fogjuk politikai stratégiánkat, amelynek középpontjában a családok támogatása áll. Eddig ez sikeresnek bizonyult, sokat segített az ország fejlődésében, és hiszünk benne, hogy a jövőben is sokat fog segíteni

– fűzte hozzá.

Végezetül arra is kitért, hogy 

Magyarország és Szerbia kapcsolata jelenleg történelmi csúcsponton van, 

aminek egyik oka épp az, hogy a két ország számos alapvető kérdésben, például a családok tiszteletben tartásában hasonló álláspontot képvisel.

Úgy vélem, két ilyen családközpontú társadalom, két ilyen családközpontú nemzet, valamint két olyan kormány, amely a politikai stratégiája középpontjába állítja ezt a kérdést, könnyebben talál egymásra. Ezért a családpolitika a jövőben is fontos része lesz a kétoldalú együttműködésnek

– összegzett.

