Szijjártó Péter: 280 milliárd forint értékű óriásberuházás érkezik Békéscsabára

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a csúcstechnológiás szigetelőanyagok előállítása terén piacvezető vállalat Békéscsabán építi meg az első európai üzemét, összesen 280 milliárd forint értékben, amihez a kormány 49 milliárd forintnyi támogatást nyújt, így segítve elő 2500 új munkahely létrejöttét.

Beszédében kiemelte, hogy

high-tech beruházásról van szó, a cég technológiája ugyanis világszinten is egyedülálló, olyan szigetelőanyagokat gyártanak, amelyek 1600 Celsius-fokos hőmérsékletnek is ellen tudnak állni.

„A Vulcan Shield Global által itt Békéscsabán előállított szigetelőanyagokat majd Európa legsikeresebb vállalatai fogják megvásárolni, amelyek az űriparban, az autógyártásban, a repülőgépgyártásban, a napelemgyártásban vagy a petrokémia területén használják fel ezeket" - jelentette ki.

„Ez a tevékenység nagyon komoly kutatási és fejlesztési hátteret igényel, ezért Magyarország jó eséllyel száll versenybe azért is, hogy a Vulcan Shield Global ne pusztán a termelési, hanem később a kutatás-fejlesztési tevékenység tekintetében is minél nagyobb szerepet szánjon Magyarországnak" - folytatta.

Tudatta, hogy a beruházás túlmutat önmagán, mivel a cég elkötelezte magát a helyi szakképző iskolákkal való együttműködés mellett, ahogy amellett is, hogy minél több alapanyagot és eszközt hazai vállalkozásoktól szerezzen be.

Emellett aláhúzta, hogy a gyártás a legszigorúbb környezetvédelmi előírások mentén fog zajlani, és az üzem ökológiai lábnyoma is a lehető legkisebb lesz.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy ez egy gazdaságtörténeti jelentőségű bejelentés, hiszen ez a valaha volt legnagyobb beruházás a városban és egész Békés vármegyében.

Emlékeztetett, hogy másfél évtizede még egy éles választóvonal húzódott végig Magyarországon, mostanra viszont a keleti országrészt sikerült a nyugati szintjére fejleszteni, és itt jött létre Európa egyik legjelentősebb autóipari központja, ahol hamarosan a BMW is megkezdi a sorozatgyártást, illetve épül a kontinens legnagyobb elektromosakkumulátor-gyára.