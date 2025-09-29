Itt a népszerű áruházlánc újabb kuponakciója

Lássunk néhány példát a kuponok beváltásával kapható kedvezmények közül!

Egy jó nap egy jó reggelivel indul

Az összes Kellogg’s gabonapehely 30 százalékos kedvezménnyel, a Milka croissant-ok pedig 25 százalékkal olcsóbban vásárolhatók meg. A Mokate 3in1 és a matcha 6 darabos italok 25 százalékos engedménnyel segítenek az energikus indulásban, a L’OR kapszulás kávék 10 darabos variánsai pedig 30 százalékkal olcsóbban érhetők el.

Hetvenöt féle kupon várja a spórolni vágyókat

Forrás: Spar

Tészta- és tengerimádók figyelem!

Mai rohanós világunkban jól jönnek a villámmegoldások: a Maggi üveges szószok 30 százalékkal, a levesek és krémlevesek akár 35 százalékkal lesznek olcsóbbak október első harmadában. A Barilla 1 kg-os durumtésztái 30 százalékkal, a Riceland basmati rizs 35 százalékkal kedvezőbb áron kerülhetnek most a bevásárlókocsiba. A 400 grammos csomagolt Regnum frankfurti virsli most 50 százalék kedvezménnyel érhető el, emellett a flakonos, talpas és üveges Univer mustárok 30 százalék kedvezménnyel érhetőek el. A tenger szerelmesei sem maradnak kedvezmények nélkül: a Frosta halrudak és halfilék 30 százalék árengedménnyel kaphatók, melléjük az Aviko Original gyorsfagyasztott hasábburgonya 30 százalék kedvezménnyel kerülhet a kosárba.