Már kétmillió nyugdíjas kapta meg az élelmiszer-utalványát

Már kétmillió nyugdíjas kapta kézhez a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon pénteki posztjában. Ha a Központi Statisztikai Hivatal „nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők számáról” szóló táblázatából kiolvassuk, hogy 2025 júliusában (ez volt az utolsó adatközlés) 2 millió 398 ezer nyugdíjast regisztráltak, akkor úgy, hogy még bőven tart a kézbesítés, a jogosultak több mint 83 százaléka megkapta az utalványt – írta a Világgazdaság.