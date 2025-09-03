1 órája
Újabb nagy ígéret a Tisza Párttól: Európában már sorra elbukott a vagyonadó
A vagyonadó kérdése rendszeresen felmerül, ám a bevezetésére tett próbálkozások rendre kudarcot vallanak. Az Európai Unióban ma mindössze egyetlen ország alkalmaz olyan adónemet, amilyet Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke felvetett. A korábbi tapasztalatok szerint a vagyonadó túlzott bürokráciát igényel, visszafogja a befektetéseket, és alig hoz bevételt, ezért még Németországban sem kapott támogatást, a baloldali kormányok idején sem.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Magyar Péter pártelnök bejelentette a Tisza Párt vagyonadóra vonatkozó elképzelését, mely szerint az ötmilliárd forint feletti vagyonokra évi egyszázalékos adót vetnének ki. A cél az, hogy évente mintegy ötvemilliárd forinttal járuljanak hozzá a költségvetéshez a gazdagok. Az elképzelés szerint az adó minden vagyontárgyra kiterjedne, beleértve a nagy értékű ingóságokat, ingatlanokat, céges vagyont és külföldön található eszközöket is – írja a Világgazdaság.
A terv azonban nemzetközi összehasonlításban is vitatható. Európában mindössze három ország, az EU-n belül pedig csak egy tagállam alkalmaz hasonló típusú vagyonadót. A gazdagok megadóztatása a tapasztalatok szerint nem hozza a várt eredményeket: túlzott bürokráciát igényel, elriasztja a befektetőket, és a bevétel is elenyésző. A cikk szerint:
- Németországban,
- Dániában,
- Franciaországban
- és Svédországban már évekkel ezelőtt eltörölték az ilyen típusú adókat, mivel az adminisztrációs költségek aránytalanul magasak voltak a beszedett összeghez képest.
Országok, ahol létezik vagyonadó
A kontinensen jelenleg mindössze három államban, Spanyolországban, Norvégiában és Svájcban van klasszikus vagyonadó. A spanyoloknál 2023 óta országszolidaritási adóként ideiglenes vagyonadót alkalmaznak, ami azokra vonatkozik, akiknek legalább hárommillió eurót érő vagyonuk van, így:
- három- és ötmillió euró között az adófizetők vagyonuk 1,7 százalékát,
- ötmillió és tízmillió euró között 2,1 százalékát,
- tízmillió euró felett pedig 3,5 százalékot fizetnek.
2024-ben mintegy kétmilliárd euró bevételre tett szert ebből a spanyol kormány, ami a csaknem ötvenmilliós ország méretéhez és a gazdagok számához képest elenyésző.
A világ legfejlettebb államait tömörítő OECD egy 2018-as jelentésében is vizsgálta a vagyonadókat, amiből ugyancsak az derül ki, hogy az adónem egyre kevésbé népszerű. Az utóbbi 35 évben az OECD-országokban jócskán visszaestek a vagyonadót használó államok: míg 1990-ben 12 országban alkalmazták, 2017-ben már csak négy tartott fenn ilyen rendszert.
A portál kiemeli: a legnagyobb baj azonban a vagyonadóval, hogy a gazdagok előszeretettel kiviszik külföldre a vagyonukat, illetve különböző jogi trükkökkel csökkentik az adóalapjukat. Tehát végső soron a nemzetgazdaság látja a kárát, főleg, ha egy ország abban érdekelt, hogy minél több beruházás és befektetés valósuljon meg. A Tisza Párt tervei ráadásul nemcsak a vagyonadóra korlátozódnak, erről bővebben ITT olvashat.