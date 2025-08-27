Tisza-csomag: rég a progresszív adórendszer bevezetését akarják a Tisza-környéki közgazdászok

A gazdasági portál arról ír, hogy szinte borítékolható, hogy egy esetleges kormányváltás esetén gyakorlatilag a legelső dolga lenne az újonnan felálló kabinetnek az adórendszer gyökeres átalakítása, legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy kedden kiderült. Az Index által bemutatott dokumentum szerint a Tisza Párt gazdasági kabinetje az eddigi egy kulcs helyett háromkulcsos szja-rendszer bevezetését javasolja.

A Tisza-csomagot, a progresszív adózást már rég szorgalmazza Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke is

Ennek megfelelően a jelenleg 15 százalékos kulcs csak bruttó 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1 250 000 forint fölött pedig már 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket.

A Tisza-csomag a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan, még az átlagbér környékén keresők is több tízezer forintot buknának havi szinten.

Bár a Tisza Párt határozottan tagadta a dokumentum létezését, beszédes, hogy azok a politikusok és közgazdászok, akik az elmúlt bő évtizedben rendszeresen kritizálták a jelenlegi adórendszert, most mintha elnémultak volna. Bod Péter Ákos, a jegybank korábbi elnöke, akiről azt írta az Index, hogy az ő kezén is átment a dokumentum, a Mandinernek meglehetősen szűkszavúan nyilatkozott.