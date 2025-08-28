augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

32°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Többkulcsos modell

57 perce

Tisza-csomag: a gazdaság fehéredését és a béremeléseket is visszavetheti

Címkék#egykulcsos adórendszer#versenyképesség#béremelés

Bár nincsen olyan adórendszer, ami mindenkinek kedvezne, több előny szól a jelenleg alkalmazott egykulcsos jövedelemadó mellett. A Tisza-csomagban tervezett többsávos adózás a jövedelmek eltitkolására ösztönözhet.

MW
Tisza-csomag: a gazdaság fehéredését és a béremeléseket is visszavetheti

Forrás: Shutterstock

Fotó: Michael MLPG

Ha a különböző adórendszereket akarjuk összehasonlítani – az egykulcsos rendszert a sávossal–, mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya, nincs olyan adórendszer, amely minden szempontból a legjobb – mondta el a Magyar Nemzet megkeresésére Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője annak kapcsán, hogy kiszivárgott egy nem hitelesített dokumentum, ami alapján az feltételezhető, hogy a Tisza Párt újból többkulcsos, egész pontosan háromsávos személyi jövedelemadórendszert vezetne be. A téma pedig azért aktuális, mert a legnagyobb állami adóbevételeket kitevő áfa csökkentése nem valósítható meg úgy, hogy más, akár ilyen módon kompenzálnák a kieső összegeket.

Egykulcsos vagy sávos? 

A többkulcsos adórendszer kapcsán több gyakorlati probléma merül fel – ismertette Molnár Dániel. A legnagyobbat rendszerint a fekete-/szürkegazdaság erősödése jelenti. A magasabb adókulcsok mellett a munkavállalók és a munkáltatók is ösztönözve vannak arra, hogy a bérek egy részét eltitkolják, zsebbe fizessék ki. Ez pedig érdemben rontja a társadalmi igazságosságot, amelyet sokan a progresszív adórendszerek előnyeként tartanak számon.

Hasonló probléma merül fel, ha például a bérfejlesztés révén a munkavállaló bére a magasabb adósávba kerülne, és így az emelés egy jelentős részét elvinné a magasabb adóteher, emiatt előfordulhat, hogy a munkáltatók inkább nem is emelik a béreket. Ez a másik oka annak, ami több országban is megfigyelhető, kutatások is igazolják, hogy a sávhatároknál feltorlódnak a munkavállalók. Ez dolgozói szempontból is negatív ösztönzőt jelent, a többlet-erőfeszítéssel elérhető magasabb bér a magasabb adóterhek miatt nem vonzó. Így gyakorlatilag az adórendszer a legmagasabb képzettségű és termelékenységű munkavállalókat bünteti a gazdaságot előremozdító erőfeszítéseikért. De vállalati oldalon is ugyanígy problémát jelent, hogy a legtermelékenyebb munkavállalók érdem szerinti javadalmazása többletköltséget jelent.

Azonban nem csak a munkavállalói szempontok miatt versenyképtelenebb a többkulcsos adórendszer. Állami adminisztráció és adófizetői oldalról is többletterhet jelent a komplexebb adórendszer. Kutatások bizonyították: minél egyszerűbb egy adó befizetése, annál magasabb a hajlandóság is. Problémát jelent még, hogy a szabályozónak évente felül kell vizsgálni az adómértéket és igazítania a béremelkedés mértékéhez, különben a hideg progresszió esete áll fenn, amelynek keretében a béremelést követően az adórendszer miatt csökkenhet valakinek a reáljövedelme – sorolta Molnár Dániel.

Európában rendszerint a többkulcsos adórendszer az elterjedt, a legtöbb ország ezt alkalmazza.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vonatkozó tanulmányából kiderül, az Európai Unió 27 tagállama közül csupán négyben alkalmaznak egykulcsos személyi jövedelemadót; hazánk mellett 

  • Észtországban, 
  • Romániában 
  • és Bulgáriában. 

Az adókulcsok közötti további eltérésekről bővebben itt olvashat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu