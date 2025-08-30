1 órája
Alig lenne munkavállaló, akit ne érintene negatívan a Tisza-adó
Szalai Piroska szerint hatalmas árat kellene azért fizetnünk, ha a Tisza Párt megszerezné a kasszakulcsot.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Szalai Piroska, a miniszterelnök gazdasági tanácsadója szerint a Tisza Párt vezetésének részére készült Tisza-adóként ismert feljegyzésben olvasottak alapján Magyarországon mindenkit negatívan érintene a terv – írja a Magyar Nemzet.
Tisza-adó: ismét megerősödne a feketegazdaság a turizmus területénZsebbe érkezhetne a jövedelmek egy része.
A jelenleg érvényben levő kedvezmények és a mentességek „szűkítése” – azaz valószínűleg eltörlése – miatt alig lesz olyan munkavállaló, akinek saját magának vagy a családtagjának ne csökkenne a kézhez kapott fizetése jövő júliustól a júniusihoz viszonyítva, ha a tiszások átírják az adótörvényeket.
Ha azt nézzük, hogy hány főt lehet szakmai szempontokkal alátámasztottan számolni, akkor én négymillió főt becsülök
– közölte a szakember.
További részletekért kattintson.