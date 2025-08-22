31 perce
A Szent István-napon közel nyolcszázezer ember ünnepelt Budapest rakpartjain
A mobilcella adatok alapján több mint 798 ezer mobiltelefonnal érkező ember vett részt a Szent István napi ünnepségeken a budapesti rakpartokon és a környéken. Ez a szám 12,5 százalékkal több mint az elmúlt évben. A tűzijátékra a helyszínre érkezők száma pedig meghaladta a 450 ezret – tájékoztatta a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) pénteken az MTI-t.
Tűzijáték az államalapítás és Szent István király ünnepén Budapesten 2025. augusztus 20-án
Forrás: MTI
Fotó: Illyés Tibor
A cellaadatok szerint az ünneplők 83 százaléka magyar volt, ami 14 százalékos növekedést jelent a tavalyi adathoz képest. Budapest mellett a legtöbben az érdi, a budakeszi és a szigetszentmiklósi járásból érkeztek – tartalmazza a közlemény.
A mobiltelefonnal rendelkező külföldiek csaknem 139 ezres száma 7 százalékos növekedést mutat a 2024-es Szent István-naphoz képest – tették hozzá.
A legfontosabb küldőországok között
- Németország,
- Románia,
- Lengyelország,
- Olaszország
- és Szlovákia szerepelt.
A cellaadatok szerint a külföldi ünneplők
- 10 százaléka
- német,
- 9 százaléka romániai,
- 7 százaléka pedig lengyel volt.
Az esti tűzijátékra – mobiltelefonnal – érkezők száma 125 ezerrel volt több mint 2024-ben.
Ilyen volt a budapesti tűzijáték, Európa legnagyobb műsora (videó)
A látogatók 80 százaléka magyar volt, hozzájuk mintegy 60 országból, csaknem 89 ezer külföldi mobiltulajdonos vendég csatlakozott: Ez utóbbi 27 százalékkal több vendéget jelent, mint az előző évben.
A rakpartokon tűzijátékot néző nemzetközi turisták közül a legtöbben
- Romániából,
- Németországból,
- Lengyelországból,
- Szlovákiából
- és Olaszországból látogattak a magyar fővárosba.
A cellainformációkból az is kiderül, hogy idén augusztus 20-án a vidékről egy napra érkező, mobiltelefonnal rendelkező vendégek száma elérte a 395 ezret, 13 százalékkal volt több, mint tavaly.
Hangsúlyozták, hogy az MTÜ által vizsgált terület lefedi a budai és a pesti rakpartot, valamint a környező bekötő utcákat a Margit-sziget déli harmadától a Petőfi hídig. A fenti adatok az ezen a körzeten belül mobiltelefonnal rendelkezők számát mutatják.
A tűzijátékot nézők azonban ennél jóval többen voltak, mivel a város számos egyéb pontján, továbbá a televízión és az online felületeken is több százezren követték az eseményt – olvasható a közleményben.