Nemzetközi tanácskozás

2 órája

Budapesten találkoznak a világ vezető deep tech szakértői

Címkék#Nemzeti Innovációs Ügynökség#technológia#konferencia#innováció

Űr-, bio- és orvostechnológia, kiberbiztonság – a többi között ezeket a területeket járja körül a világ vezető deep tech szakértőinek találkozója, a Connexions – CEE Deep Tech Summit, amelyet 2025. szeptember 11-én Budapesten tartanak meg. Az eseményen olyan neves, nemzetközi szinten jegyzett szakemberek osztják meg gondolataikat, mint például Greg Williams, a WIRED magazin globális szerkesztőségének helyettes vezetője; Paul Wang, a Hongkongi Egyetem technológiai transzfer igazgatója vagy Cecilia des Courtis, a Hello Tomorrow vezérigazgatója.

MW
A nemzetközi tanácskozásnak a budapesti Bálna ad helyet

Forrás: Getty Images

Fotó: Jean-Pierre DE LEUSSE

Az innováció különleges, tudományos és műszaki áttöréseken alapuló ága, a deep tech kerül a középpontba 2025. szeptember 11-én Budapesten, a Bálna Honvédelmi Központban megrendezendő Connexions – CEE Deep Tech Summit keretében.

A nemzetközi konferencia célja, hogy megerősítse a magyar és a kelet-közép-európai régió mélytechnológiai ökoszisztémájának nemzetközi láthatóságát, és hozzájáruljon a tudásalapú gazdasági versenyképesség növeléséhez. 

A Nemzeti Innovációs Ügynökség szervezésében, a Hungarian Innovation Week kiemelt eseményeként megvalósuló csúcstalálkozó első alkalommal hívja össze a deep tech világának vezető szereplőit: nemzetközi befektetőket, kutatókat, technológiatranszfer-szakértőket, startupalapítókat és kormányzati döntéshozókat. 

A konferencia kiemelt témái között szerepelnek az élettudományok (biotech és medtech), az űrtechnológia, valamint a védelem és (kiber)biztonság területei – vagyis azok a szegmensek, amelyeken nagy valószínűséggel a következő évek technológiai és gazdasági fejlődése alapszik majd. 

A program során a résztvevők inspiráló előadásokon, kerekasztal-beszélgetéseken vehetnek részt, valamint kapcsolatokat építhetnek. Az esemény vendégei között olyan nemzetközi véleményformálók és szaktekintélyek szerepelnek, mint

  • Greg Williams, a WIRED magazin globális szerkesztőségének helyettes vezetője;
  • Cecilia des Courtis, a Hello Tomorrow vezérigazgatója;
  • Paul Wang, a Hongkongi Egyetem technológiai transzfer igazgatója;
  • Christian Szegedy, az xAI társalapítója;
  • Julian Laufs, a német CyberAgentur innovációs vezetője;
  • Linda Võeras, az észtországi Karma Ventures befektetési szakembere;
  • Nagy Szabolcs, a Turbine alapító-vezérigazgatója. 

A tanácskozás célja nemcsak a kapcsolatépítés és a tudásmegosztás, hanem egy olyan szakmai tér megteremtése, ahol a régió deep tech szereplői nemzetközi színtéren is hallathatják a hangjukat, és új szövetségeket építhetnek egy fenntarthatóbb és innovatívabb jövő érdekében – olvasható a szervezők által kiadott közleményben. 

További információ és jegyvásárlás: connexions.niu.hu.

 

