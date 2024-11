Az egészségügyi adatok elemzésének alkalmazása a közeljövőben várhatóan jelentős szerepet fog játszani az egészségügyi szakpolitika kialakításában. A mesterséges intelligencia térnyerése és a nagy adathalmazok olyan következtetésekhez járulnak hozzá az ellátás területén, amelyeket korábban használt elemzési módszerekkel nem lehetett volna levonni – írja cikkében a Világgazdaság.

Az egészségügy területén is óriási lehetőségeket rejt a mesterséges intelligencia

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Az adatversenyben Magyarország jelenleg komoly előnyben van a regionális társaival szemben az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér által (EESZT), illetve már bevált gyakorlata van a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai elemzésének az egészségügyi cégek számára történő ellátásában.

A valós egészségügyi adatokból következő eredmények kiaknázása Magyarországon jelenleg egyedülálló lehetőségeket rejt magában.

Erre vonatkozóan a legújabb tanulmányokat ismertetik majd be az 5. Digital Health Summiton olyan meghatározó piaci szereplők, mint az MSD Pharma. A cég részéről dr. Kiss Zoltán tudományos munkatárs mutatja be a magyar egészségügyi adatokon végzett legújabb kutatásaik eredményeit, a hazai egészségügyi adatvagyon célzott elemzésében rejlő lehetőséget, illetve az erre épülő paradigmaváltást.

A lakosság számára az egészségügyi digitalizáció a folyamatosan új szolgáltatásokkal bővülő EgészségAblak mobilalkalmazásban jelenik meg, amely néhány hete a betegelégedettségre vonatkozó funkcióval bővült. Az app legnépszerűbb funkciói között

a beutalók,

laboreredmények,

leletek,

zárójelentések,

és receptek megtekintése

mellett a nyáron elindult járóbeteg szakellátásra, a Járóbeteg Irányítási Rendszere (JIR) történő időpontfoglalás is szerepel. A foglalások első sorban bőrgyógyászatra, szemészetre, valamint fül-orr-gégegyógyászati szakrendelésekre történnek, ugyanakkor már a gyermekbetegségek is megmutatkoznak. Annak ellenére, hogy módosítani és törölni is lehet az időpontot, az elmúlt közel 4 hónapban a 2,4 millió időpontfoglalás közel 20 százalékánál, mintegy 440 ezer esetben nem jelent meg a páciens a lefoglalt időpontban.