A belföldi turizmus erősödése mellett a külföldi látogatók száma is folyamatos növekedést mutat, ami jól tükrözi Magyarország növekvő vonzerejét – hangsúlyozta az NGM. Az országos turisztikai fejlesztések és intenzív promóciós kampányok eredményeként Budapest és a vidéki régiók is egyre több látogatót vonzanak, ami nemcsak a turizmusban, hanem a helyi gazdaságban is pozitív hatásokat eredményez.

Az NGM rámutatott: a turizmus stratégiai fontosságú ágazatként Magyarország gazdaságának meghatározó pillére, amely jelentős mértékben hozzájárul a GDP növekedéséhez. A kormány célja, hogy tovább növelje az ágazat teljesítményét, ennek érdekében 15 milliárd forintból indított ágazati programokat, melyek a vendéglátóhelyek fejlesztésére, színvonalának és versenyképességének növelésére fordíthatók. A vendéglátóhelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztésére irányuló programok, valamint a Tourinform irodák korszerűsítése tovább erősíti az ágazat versenyképességét, ami hosszútávon fenntartható növekedést biztosít – emlékeztetett a minisztérium.

Felidézték: a turizmus Magyarország GDP-jének több mint 10 százalékát biztosítja és közvetlen vagy közvetett módon 400 ezer embernek biztosít megélhetést. Az ágazatban dolgozók száma folyamatosan emelkedik, ami jól mutatja a turizmus erejét, valamint a kormány foglalkoztatást növelő intézkedéseinek hatékonyságát. Emellett biztosítja a növekvő turistaforgalom ellenére a hazai turisztikai szolgáltatások színvonalának fenntartását, valamint támogatja az ágazat versenyképességét.