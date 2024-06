Budapesten az Újbuda Center parkolóban csütörtöktől szombatig várják a szervezők az érdeklődőket óvodás kortól egészen az idős korosztályig. A HUMDA Zöld Életre Valók országos e-mobilitási és technológiai roadshow küldetése az ismeretterjesztés a hidrogén-technológiáról, az energiatárolásról és az elektromos járművekről, azok előnyeiről, működéséről, illetve környezeti vonatkozásairól.

– Az ország egyik legnagyobb környezetvédelmi egyesületének, a Zöld Követ Egyesület alapítójaként is büszke vagyok rá, hogy Budapest legnagyobb kerültében zárul a Zöld Életre Valók roadshow. A fenntarthatóságot népszerűsítjük a gyermekek és a családok körében. Egyéves szoros együttműködésnek köszönhetően hozzájárultunk ahhoz, hogy Magyarország fenntartható zöld ország legyen.

Ezt a munkát gyermekeknél kell kezdeni, az ő figyelmük kelthető fel leginkább a környezetvédelem iránt, ha a korosztályuknak megfelelően kapnak információkat, akkor környezettudatos felnőtté válhatnak.

Minél több ilyen kampány kellene az országban – hangsúlyozta Király Nóra, polgármester jelölt az esemény sajtótájékoztatóján elhangzott köszöntőjében.

– Az elektromobilitás térhódítása vitathatatlan, egyre nagyobb teret nyer a közlekedésben. Tíz városban vagyunk jelen a BYD autóbuszokkal, a Zöld Életre Valók roadshow mindenhol közel hozza a felhasználókat a technológiához és eloszlatjuk az esetleges tévképzeteket és reálisan ismerhetjük meg az egész technológiát. Büszke vagyok, hogy ezek az autóbuszok hazánkban, Komáromban készülnek, egy ilyen jármű legalább annyira magyar és európai, mint kínai.

A brüsszeli repülőtéren közlekedő BYD buszok közül például mindegyik Komáromban készült

– fűzte hozzá Krenner László, a BYD Electric Bus & Truck Kft. közép-kelet-európai értékesítési vezető.

– A számos helyen megfigyelhető akkumulátorellenes hangulat közepette fontos, hogy reálisan lássuk az energetikai összképet és az elektromos járművek működését. Segíteni akarjuk ez elektromobilitás elterjedéséért, a döntőshozókkal és az utazóközönséggel együtt akarjuk előmozdítani a területet. Jelenleg az országban 17 darab járművünk közlekedik, de a szomszédos országokban és Németországban, Lengyelországban és Görögországban is jelen vagyunk. Az európai nagyvárosok felismerték, hogy az elektromobilitás megkerülhetetlen, hiszen a zéró lokális kibocsátás javítja az életminőséget és a zajcsökkentés is kiemelt terület. Úgy látjuk, hogy a dízelbuszokkal összehasonlítva már most gazdaságosabb egy akkumulátoros elektromos meghajtású busz üzemeltetése – mondta Kelemen Hunor, az Ikarus Cégcsoport kereskedelmi igazgatója.