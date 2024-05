Generációk együtt a Spar sikeréért

A kiskereskedelmi láncok között a Spar a legnagyobb foglalkoztató a maga csaknem 14 ezer munkavállalójával, köztük férfiak és nők, idősebbek és fiatalabbak egyaránt jelen vannak. A vállalat azt tűzte ki céljául, hogy a hatékonyabb és sikeresebb együttműködést többféle módon segíti, kiaknázva a különböző generációk eltérő tudásának és képességeinek előnyeit. A vállalat minden évben rendszeresen szervez kommunikációs tréningeket, és kifejezetten törekszik arra, hogy ezeken a különböző generációk vegyes csoportokban ismerhessék meg egymás stílusát, eltérő preferenciáit, ami hatékonyan járulhat hozzá a csapatmunkához – írja cikkében az Origo.

Anyagi jellegű gondok esetén a Spar szociális juttatásban részesíti a munkatársakat

Forrás: Spar

A Spar számára természetes az egyenjogúság

A vállalat humánerőforrás politikájának egyik alaptétele, hogy nem tesz különbséget a nők és a férfiak bérezésében, és teljesen természetes a hölgyek egyenjogúsága, mely megjelenik a vállalat minden szintjén. A vezetői csapat esetében a diverzitás nagyon fontos: a felső vezetésben 46%-ban foglalnak helyet hölgy kollégák, míg 54%-ban férfiak, ami rendkívül jó aránynak számít. Nemzetközi tanulmányok támasztják alá, hogy a sokszínűség mennyi anyagi és erkölcsi értelemben vett hozzáadott értéket jelent.

Fókuszban a munkavállalók

A Spar tapasztalatai szerint ma a férfiakra ugyanolyan családi szerepek hárulnak, mint a nőkre, így mindkét nem esetében az egyik legfontosabb érték a munkaidő tervezhetősége, kiszámíthatósága. A fizikai munkakörökben négy hétre előre tervezik a munkaidőt, melyet a munkavállalók is megváltoztathatnak az előre tervezett programjaiknak megfelelően. A munkaidő beosztásánál törekednek arra, hogy az azonos munkahelyen dolgozó párok igényüknek megfelelő beosztásban járhassanak dolgozni. A bicskei Spar-központ esetében a munkavállalók számára home office lehetőséget is biztosítanak: a vállalati szabályozás szerint munkakörtől függően akár 4-17 munkanap is elérhető otthonról történő munkavégzéssel.

Spar-család – segítő kéz a nehéz helyzetekben

A Spar igyekszik támogatást adni minden szociálisan nehéz helyzetbe került munkavállalójának. Őket a vállalat lehetőségeihez mérten minden esetben segíti, legyen szó balesetről, halálesetről, vagy bármilyen más jellegű problémáról. Anyagi jellegű gondok esetén szociális juttatásban részesítik a munkatársakat, de előfordulnak olyan egyedi élethelyzetek, amikor szerződött partnereken keresztül biztosítanak tanácsadást. Nagyobb katasztrófák esetén a Spar-család összefogására is lehet számítani, ilyen esetekben a kollégák is felajánlják egyedi segítségüket, anyagi támogatásukat.