A tárcavezető a Flex újabb beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítójának számító amerikai vállalat új gyárat épít és komoly technológiai fejlesztéseket hajt végre Zalaegerszegen.

Tájékoztatása szerint a beruházás értéke körülbelül 36 milliárd forint, amelyhez a kormány 7,8 milliárd forintnyi támogatást biztosít, így segítve 210 új, jelentős részben magas hozzáadott értékű munkahely létrehozását. Ezek közül húsz kifejezetten kutatással és fejlesztéssel foglalkozik.

Aláhúzta, hogy

a világ több mint harminc államában jelen lévő cég csúcstechnológiás alkatrészeket fog gyártani a legnagyobb autómárkák számára, olyanok számára is, amelyek itt gyárral rendelkeznek.

Beszédében a magyar autóipar teljesítményét méltatta, tudatva, hogy tavaly több mint félmillió jármű gurult le a hazai gyártósorokról.

Kitért arra is, hogy miután mind a három nagy német autógyártó letelepedett Magyarországon, a kínai óriás, a BYD is érkezik, ezzel hazánk továbbra is az elektromos autóipari átállás egyik európai fellegvára lesz.

És ha megnézzük azokat a fejlesztéseket és kapacitásbővítéseket, amelyek jelenleg zajlanak a magyar autóiparban, akkor azt látjuk, hogy néhány éven belül ezt az évi félmillió darabos termelést meg fogjuk tudni duplázni

– jelentette ki.

Néhány éven belül Magyarország azon öt ország közé fog tartozni a világon, ahol évente több mint egymillió autót fognak tudni legyártani

– tette hozzá.

Majd leszögezte, hogy ez egyrészt dicséri a magyar emberek munkáját, ugyanakkor az is világos, hogy a további növekedés alapvető feltétele, hogy a beszállítóipar is tartani tudja ezzel a lépést, és ebből a szempontból nagy előrelépés a most bejelentett beruházás.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt évek válságait, mondván, hogy korábban soha nem fordult elő, hogy „ilyen rövid időn belül többször is ilyen drasztikus változtatásokra kelljen sort keríteni egy-egy vállalati vagy politikai stratégia kialakításában”.

Mind a pandémiát, mind a háborút az európai gazdaság megszenvedte és meg is szenvedi a mai napig. Ugyanakkor ennek ellenére, a magyar emberek teljesítményének, valamint a kormány és a vállalatok összefogásának köszönhetően a gazdaságot sikerült visszaállítani növekedési pályára, s elmondhatjuk, hogy ezekből a válságokból is erősebben jöttünk ki

– jegyezte meg. „Sőt, igazából a gazdasági növekedést nézve a nemzetközi szinten is kifejezetten kiemelkedő adatokat tudunk produkálni, mert a negyedéves növekedésünk az Európai Unió második legnagyobb növekedési adatát hozta” – fűzte hozzá.