A növénytermesztők mellett az állattenyésztőket is helyzetbe kell hozni a magyar húsiparban, az élelmiszeriparban ugyanis a legnagyobb nyereséget a magas feldolgozottságú és jó minőségű húsokkal, illetve az ezekből készült termékekkel lehet elérni – jelentette ki Nobilis Márton, az Agrárminisztérium (AM) államtitkára a VI. Húsipari Szakmai Napon, Budapesten.

Az Agrárminisztérium szerint a fejlesztési területek kombinálása lehetőséget teremthet a magyar húsipar versenyképességének és fenntarthatóságának növelésére a hazai és a nemzetközi piacon egyaránt

Fotó: Derencsényi István / Forrás: MTI

Az államtitkár kifejtette, az élelmiszeripar kulcsfontosságú stratégiai ágazata Magyarországnak, hiszen az ország szuverenitását is erősíti. Ezért is döntött úgy a magyar kormány, hogy ebben az uniós ciklusban a korábbi 468 milliárd forint támogatást 750 milliárd forintra emeli. Ez hatalmas lehetőség az ágazat szereplői számára – tette hozzá.

A magyar húsiparnak is fejlesztésekre van szüksége

Nobilis Márton hangsúlyozta: a húsiparnak is fejlesztésekre van szüksége. Forrást kell biztosítani a technológiai megújítására, a fenntarthatóság fejlesztésére, az élelmiszerminőségre és az élelmiszerbiztonságra. Az ágazat nehézségeinek megoldását a terület szereplői közötti együttműködés és összefogás segítheti.

Az agrártárca külön figyelmet fordít a megfelelő és jól felkészült szakemberek képzésére is. Ezt a célt támasztja alá a 2020-ban létrejött Agrárszakképző Centrumok kialakítása is. A fejlesztési területek kombinálása lehetőséget teremthet a magyarországi húsipar versenyképességének és fenntarthatóságának növelésére a hazai és a nemzetközi piacon egyaránt – fűzte hozzá az államtitkár az AM tájékoztatása szerint.