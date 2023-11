A miniszter szerint a kamara kitartó munkájának is köszönhető, hogy az OECD felmérése szerint Magyarország szakképzési rendszere a három legjobb között van. Most ezt a munkát kell megerősíteni – jelentette ki, hozzátéve, hogy folyamatosan finomítják a szakképzési és felnőttképzési rendszert. Példaként említette, hogy a magyar egyetemek is részt vehetnek a felnőttképzésben, és ott is a gazdaság szempontjait kell érvényesíteni.