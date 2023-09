idén először több vidéki projektet mutatnak be az ingatlanszakmai rendezvényen mint fővárosit, a magyar standon Budapest mellett Debrecen, Miskolc, Nagykanizsa, Kecskemét és Szolnok is megjelenik a fejlesztési lehetőségeivel és a projektjeivel. A müncheni szakmai rendezvényen a legnagyobb magyarországi ingatlanfejlesztők képviseltetik magukat projektjeikkel, így a Wing Zrt., a Futureal csoport, az InfoGroup, a GLP, a GTC és az Atenor is