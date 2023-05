Lantos Csaba kitért arra, hogy a növekedés fő meghajtója jelenleg a napenergia. Már most 4500 megawatt fölött van a telepített naperőműkapacitás. Ez kétharmada az ország átlagos elektromos-áram fogyasztásának. Vannak olyan negyedórák, amikor Pakssal együtt kizárólag szén-dioxid mentesen előállított árammal tudják táplálni a hálózatot. Ezt kevés ország mondhatja el magáról. Ezenkívül lesz –, ha nem is sok – valamennyi szélkerék újra, mert szükség van erre az alternatívára is. Amit a földből, mint földhő, ki lehet szedni, és hasznosítani, arra már vannak jó tapasztalatok, ugyanakkor ezt tovább kell folytatni, itt még rengeteg tartalék van.

Lantos Csaba szerint fel kell használni a biogázt, biomasszát és a hulladékot is fel kell dolgozni. Nem utolsó sorban a létező fosszilis energiahordozók – kőolaj, földgáz – termelését is még valamelyest lehet fokozni. „Ezek mind olyan energiahordozók, energiatermelés, amit itthon tudunk előállítani, és ezzel az energiafüggetlenségünket tudjuk szolgálni” – mondta.

Elismerte, hogy van probléma a víziközmű-hálózattal, amire erőforrásokat kell fordítani, hogy felújítsák az öreg csöveket. „Erre az uniótól nem kapunk pénzt, ezt saját forrásból kell biztosítani” – mondta.

Ismertette: a kormány jelentős víziközmű-felújítási programot tervez. A tízéves programban jelentős összeg áll majd rendelkezésre a legkritikusabb hálózati elemek cseréjére. Magyarországon már több mint 96-97 százaléka a lakosoknak egészséges, iható ivóvízhez jut a nap 24 órájában. Sok ország büszke lenne erre – mondta.