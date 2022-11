Tovább erősödik az együttműködés a FAO és Magyarország között Magyarország a FAO elkötelezett partnereként csaknem 50 országra kiterjedő nemzetközi agrár-ösztöndíjprogrammal és közös projektek finanszírozásával segíti a fenntartható fejlődési célok elérését - emelte ki Nagy István agrárminiszter, a FAO főigazgatójával, Qu Dongyu-vel folytatott tárgyalásán, amelyről az Agrárminisztérium (AM) közleményben tájékoztatta az MTI-t szombaton. A magyar kormány helyet biztosít a FAO Európai és Közép-ázsiai Regionális Hivatalának, valamint a FAO Budapesti Közös Szolgáltató Központjának, amelyek több száz, többnyire magyar alkalmazott részére teremtettek munkahelyet. Az Agrárminisztérium továbbra is ösztöndíjakat biztosít a fejlődő országokból érkezett fiatalok mester szintű tanulmányainak folytatásához. A minisztérium változatlanul támogatja a FAO projektjeit is, amelyekhez magyar szakértőket is rendelkezésre bocsát. A felek számos olyan globális kérdést is érintettek, mint az élelmezési rendszerek átalakításának fontossága, amely kezdeményezéshez Magyarország is csatlakozott. Nagy István vízgazdálkodási kérésekről is beszélt. Kifejtette, a megoldásokat kell találni a csapadékhiányra és az aszályra, éppen ezért az öntözésfejlesztés a biztonságos élelmiszer-ellátás alapja. A FAO főigazgatója meghívta az agrárminisztert a nemzetközi szervezet római központjába, hogy ott mutassa be a magyar vízgazdálkodás tapasztalatait.