Akik egyszerre több számlát kapnak az MVM-től, a feltüntetett határidőn túl december 15-ig kamatmentesen halasztva is fizethetnek és részletfizetést is igényelhetnek – közölte az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. kedden az MTI-vel.

A közleményből kiderül, hogy az új szabályok szerint készült első számlák kiállítása augusztusban kezdődött meg, azóta csaknem 11 millió számlát küldött ki az MVM.

Azok a lakossági ügyfelek, akiknek az elmúlt időszakban a cég még nem állított ki számlát, egyszerre több számlát fognak kapni, amelyek fizetési határideje meg fog egyezni. Figyelembe véve, hogy ezek egyidejű befizetése jelentős anyagi teherrel járhat, az ügyfeleknek a számlákon feltüntetett fizetési határidőn túl lehetőségük lesz halasztott módon, december 15-ig rendezni ezeket – fejtették ki.

A kamatmentes halasztott fizetés minden érintett ügyfélnek automatikus lesz, nem kell külön igényelni. Ezen felül igényelhető a szolgáltatónál kamatmentes részletfizetés is, amit abban az esetben célszerű kérelmezni, ha valaki december 15-ig nem tudja rendezni a számláit – ismertették.

Jelezték, hogy októberben megkezdődik a számlák kiküldése a társasházaknak, valamint a nagycsaládos ügyfeleknek és a többletkedvezmény érvényesítése a többgenerációs családi házban élő fogyasztói közösségek számláiban.