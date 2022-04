Több mint egymilliárd alumíniumdobozt bocsátanak ki évente Magyarországon, a Returpack Kft.-t pedig azért hozták létre, hogy a hatalmas mennyiségnek minél nagyobb részét visszagyűjtse. A társaság egy európai kezdeményezéshez, az Every Can Counts (ECC) promóciós kampányhoz csatlakozott, s annak hazai megfelelője, a Minden Doboz Visszajár (MDV) útját egyengeti.

Küldetésünk létjogosultságát az adja, hogy az alumíniumdoboz az egyik legfenntarthatóbb csomagolás, az újrahasznosítást tekintve előnyösebb, mint például a műanyag – mondta a Figyelőnek Duma László, a Returpack Kft. alapító-ügyvezetője.

Végtelen számú felhasználás

A társaság 2006-ban alakult meg, a Magyar Sörgyártók Szövetségével 2009-től dolgozik együtt, az első visszaváltó automatát pedig 2010-ben helyezte ki. Ma már 200 ilyen berendezés van, elsősorban szuper- és hipermarketek mellé telepítve, amivel elérik a lakosság több mint felét. Nem véletlen az iparági együttműködés, hiszen itthon az aludobozok mintegy kétharmada sörös, a fennmaradó részen pedig főként az energiaitalok és az üdítők osztoznak. „Az automatába helyezett doboz 60 napon belül egy új termék csomagolásaként ismét ott lehet a polcon. Míg a műanyag legfeljebb két-három ciklust bír ki, a fém előnyös tulajdonságai miatt végtelenszer olvasztható újra, ráadásul a doboz létrejöttéhez szükséges energiafelhasználás öt százalékából kerül vissza a körforgásba” – mutatott rá a cégvezető.

Az ECC és az MDV célja arra ösztönözni mindenkit, hogy mindig gondoskodjon a fém italos-dobozok szelektív gyűjtéséről, tartózkodjon akár otthon vagy a munkahelyén, útközben, parkban, fesztiválon vagy egy sportrendezvényen. A Nagy-Britanniából indult nonprofit kezdeményezés mára Európa 19 országában és Brazíliában van jelen. Amikor hazánk belépett, még csak négyen voltak. A dél-amerikai ország jelenléte talán csak első hallásra meglepő, de nem árt tudni, hogy ott egymillió ember él a lerakókban felhalmozott fém italos-dobozok bányászatából.

Magyar innováció

A Returpack visszaváltó rendszere hazai innováció, ami attól egyedi megoldás világviszonylatban, hogy műszakilag megoldották, a berendezés ismerje fel akár roncsolt, sérült vagy lapított formában is az aludobozt. A kezdeményezés sikérét igazolja, hogy tavaly több százezer ember élt a forgalmas bevásárlóközpontokban kihelyezett automaták kínálta lehetőséggel. „Nemcsak a gépeket gyártottuk le, hanem informatikai és logisztikai rendszert is feljesztettünk hozzá, az utóbbi speciális gyűjtőautókra épül” – fejtette ki Duma László. Bár Magyarországon mintegy 20 ezer helyen értékesítenek alumíniumdobozos italokat, a Returpack pedig egyelőre csak 200 helyen van jelen, de így is visszagyűjtötték a dobozok 17 százalékát.

Ha 2024-től jön a betétdíjas kötelező visszaváltási rendszer, az 5-8 ezer pontot fog jelenteni. Több ital-csomagolástípust integrálnak, ami most önkéntes alapon az alumíniumdobozokkal történik, az kötelező érvénnyel hamarosan kiterjed a PET-palackokra és az egyutas üvegekre is – bocsátotta előre a vállalat alapítója.

A 2025-ös európai normák miatt értelemszerűen szerte Európában megkezdődött a felkészülés. Eddigi tudására, tapasztalatára építve a Returpack a hazai szintlépés gyártói kiszolgálása mellett a külpiacokon is nyitott az együttműködésekre, ehhez erős alap, hogy értékesített már visszaváltó automatákat Románia és Lengyelország mellett Hollandiába és Belgiumba is.

A környező országok közül a kötelező betétdíjas rendszert Szlovákia már idén januárban bevezette, Horvátország még korábban, a románok és a szerbek pedig hozzánk hasonlóan 2024-ben lépnének, az osztrákok csak egy évvel később. Duma László elmondta, hogy itthon eddig a sörgyártókkal osztoztak a költségeken, de amint szélesebb körű lesz a betétdíjas rendszer, az italpiac teljes vertikumának be kell állnia a fejlesztések mögé. Jelentős bővülésre számít a cég, amely az eddigi átlagosan 1 milliárd forintos csoportszintű éves árbevételét megtízszerezné 2023-ra, s annak a többségét már az exportpiacokon realizálná. A megnövekvő feladatok ellátásához azonban a létszámot is látványosan emelni kell, az eddigi 30 fővel szemben rövidesen több mint 100 munkavállalóra lesz szükség.

Az árrobbanásra is válasz

A környezetvédelmi célok teljesüléséhez nagyban hozzájárulnak a visszaváltó rendszerek, de a műanyag- és a fémiparnak is elemi érdeke a körforgásos gazdaság az elszálló nyersanyagárak miatt. Míg az elektronikai eszközöknél egyes esetekben csak a fogyasztói ár 5-10 százaléka a nyersanyag, ez egy csomagolóanyagnál 80 százalék is lehet. Ebben a szegmensben nem 10-15, hanem 100-150 százalékos drágulásokkal kell tudni együtt élni – szemléltette a nehézségeket Duma László.

Éppen ezért úgy látja, a jövő nagy üzlete a hulladékgazdálkodás, amire eddig azt hittük, hogy szemét, az ma már értékes szekunder nyersanyag.

Szemléletes példa, hogy az elmúlt tíz évben begyűjtött, száz százalékban újrahasznosítható alumíniumhulladékkal a Returpack hálózata annyi villamos energia és szén-dioxid megtakarításához járult hozzá, ami a rákospalotai hulladékégető 1,5 éves termelésével, valamint Budapest valamennyi személygépkocsijának egyéves szén-dioxid kibocsátásával egyenértékű. Ehhez azonban először is az kell, hogy a Minden Doboz Visszajár automatáknál visszaváltott dobozok a berendezés belsejében lévő, 4000-7000 doboz befogadására alkalmas konténerbe kerüljenek. A tárolók tartalmát ürítés után feldolgozzák, majd újraolvasztják, ezután készülhet belőlük új aludoboz.

Borítókép: Minden Doboz Visszajár automata/Móricz Sabján Simon