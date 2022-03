Kiemelte: ezek a cégek partnerei a kormánynak abban, hogy a gazdaság elmúlt tíz évben elért eredményeit meg lehessen őrizni a gazdasági növekedés erősítése mellett. Ezekre a beruházásokra szükség van, mert a környezet kímélése mellett a versenyképesség növeléséhez járulnak hozzá – mondta.

A kormány 2015 óta folyamatosan működteti azokat programokat, amelyekben a hazai nagyvállalatoknak biztosítanak támogatást. Eddig már 250 fejlesztésről állapodtak meg, és meghaladja az 570 milliárd forintot a programban megvalósult beruházások értéke – sorolta Varga Mihály.

A három cég közül a CECZ Logistic Park Management okos raktárbázist alakít ki, a karcagi RE-POL Innovációs Kft. körforgásos megoldással gumifeldolgozó-újrahasznosító üzemet létesít, a szolnoki FERZOL Lemezmegmunkáló Kft. pedig automatizált gyártócsarnokot épít.

Ismertetése szerint a magyar gazdaságban 12 ezermilliárd forintnyi beruházás valósult meg tavaly, Magyarország lendületesen tudott újraindulni, a 28 százalék feletti beruházási ráta az egyik legmagasabb lett az EU-ban.

Kitért arra, hogy a pandémia okozta válság kétszer akkora visszaesést okozott, mint a 2008-as világgazdasági válság, a magyar gazdaság mégis talpra tudott állni: 2021-ben már 7,1 százalékos gazdasági növekedést mutatott fel.

Emlékeztetett: a kormány a járvány alatt arra az értékalapú gazdaságpolitikára tudott támaszkodni, amelyet eddig is követett, azaz a munkahelyek megtartása, a beruházások ösztönzése, és a családok megerősítése ebben a helyzetben is eredményre vezet.

Arra is kitért, hogy a szomszédban zajló háborúnak nagyon súlyos következményei lesznek, együttérzését fejezte ki az érintetteknek, az áldozatok családtagjainak, hozzátartozóinak. A magyar kormány és a magyar emberek minden segítséget megadnak a hozzánk forduló menekülteknek – mondta, és megjegyezte, Magyarország érdeke az, hogy minél hamarabb béke legyen a térségben, ezért a kormány nem engedi az országot belesodródni a fegyveres konfliktusba.

Megkérdőjelezhetetlennek, ugyanakkor sajnálatosnak is nevezte, hogy az elmúlt évtizedben a kormány „jártasságra tett szert a válságkezelésben”. Felidézte, hogy a vörösiszap-katasztrófától elkezdve, az árvizeken vagy a migráció okozta krízisen át, a covid-járványig számtalan helyzettel találta magát szembe a kormány. „Ilyenkor veszélyes hullámok keletkeznek a világpolitikában, és a világgazdaságban, és tudjuk azt is, hogy ilyenkor nekünk higgadtnak kell maradnunk” – fogalmazott. Csak megfontolt lépéseket lehet tenni az elért eredmények megóvása érdekében, így a kormány nem támogat egyetlen olyan döntést vagy megoldást sem, amely veszélyezteti a magyar embereket – szögezte le, hozzátéve: biztos benne, hogy ahogy a járvány idején, úgy most is számíthatnak a magyar emberek és a vállalkozások támogatására.

A CECZ Logistic Park Management Kft. 6,8 milliárd forint támogatást nyert 20 milliárd forint összértékű beruházásához, az okos raktárbázis kialakításához Vácott.

A karcagi RE-POL Innovációs Kft. 2,7 milliárd forint támogatást kapott 5,6 milliárd forint összértékű fejlesztéséhez, szabadalommal védett, körforgásos megoldással, gumifeldolgozó-újrahasznosító üzemet létesít, több mint 700 családnak nyújt hosszú távon munkát.

A több telephellyel rendelkező, mintegy 850 dolgozót foglalkoztató szolnoki FERZOL Lemezmegmunkáló Kft. 1,7 milliárd forint támogatást nyert el a 10 ezer négyzetméteres automatizált gyártócsarnok megépítéséhez, a 3,8 milliárd forint összértékű beruházásban napelemparkot, és a termelés digitalizálását is megvalósítják.

Borítóképünkön Varga Mihály pénzügyminiszter. Fotó: MTI/Mészáros János