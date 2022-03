Eddig 45 ezer olyan gyermeket nevelő szülő nyújtotta be a bevallását, akinek jár a családi adó-visszatérítés, összességében már több mint 16 milliárd forintnyi adót igényeltek vissza – tájékoztatta az MTI-t Tállai András.

A gyermeket nevelő szülők február 14-ig már több mint 610 milliárd forintot kaptak kézhez a családi adó-visszatérítéssel. Most azokon a sor, akik az adóból visszajáró összeget automatikusan valamilyen okból nem kapták meg, ők az szja-bevallásukban igényelhetik vissza a nekik járó összeget – mondta a Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára.

A gyermeket nevelő szülők a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban juthatnak hozzá az őket megillető összeghez – hangsúlyozta az államtitkár.

Egyszerűen, mert a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) már több mint öt és fél millió magánszemélynek kiajánlotta a bevallási tervezetét, így csak néhány sort kell kitölteni; és gyorsan, mert az adóhivatal a bevallás beérkezését követően soron kívül, akár már két héten belül utalja is a családoknak a visszajáró adót – mondta.

Az eddigi adatokból szerinte egyértelműen kiolvasható, hogy sokan éltek a lehetőséggel, és jóval a május 20-i bevallási határidő előtt benyújtották kiegészített tervezetüket, bevallásukat. Az adó-visszatérítés a gyermekes szülők mellett többek között a várandós édesanyáknak, a rokkantsági járadékra, valamint a saját jogon családi pótlékra jogosultaknak is jár. Nekik érdemes a bevallási tervezetüket a családi adó-visszatérítésre, valamint a kiutalásra vonatkozó adatokkal mihamarabb kiegészíteni, majd beküldeni.

Tállai András kitért arra is, hogy sok olyan gyermeket nevelő szülő lehet, akinek a február 14-ig kézhez kapott összegen felül az szja-bevallás benyújtását követően is járhat vissza adó; például azoknak, akik tavaly a munkabér mellett ingatlan bérbeadásból vagy őstermelői tevékenységből is szereztek jövedelmet. Nekik is érdemes minél előbb kiegészíteni a NAV által kiajánlott bevallási tervezetüket – tette hozzá.

A bevallási tervezetek elektronikusan az eSZJA-portálon (https://eszja.nav.gov.hu) érhetők el. A tervezetek asztali gépen vagy bármilyen okoseszközön, tableten, telefonon is jóváhagyhatók, szerkeszthetők. Aki egyetért a tervezet adataival és nem kell azt semmivel kiegészítenie, például azért, mert már megkapta a neki járó családi visszatérítést, annak nincs további teendője, május 20-án a tervezete szja-bevallássá válik – részletezte.

