Kitért arra is, hogy pénzügyi források tekintetében a keleti világ versenyképessé vált, s eközben a technológiai lemaradását is ledolgozta, a rendelkezésre álló munkaerőt illetően pedig mindig is a Nyugat előtt járt. Aláhúzta: 2007 és 2020 között a keleti országok megduplázták saját gazdasági teljesítményüket, és mára a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete is ebben a térségben található.