Egy rejtett KRESZ-szabály, amit naponta tízezrek szegnek meg

Az elmúlt években egyre nagyobbak lettek a személygépkocsik méretei, a SUV-divat és a villanyautók plusz akkutömege miatt pedig a járművek súlya is jelentősen nőtt. Ez új kihívásokat hoz a közúti infrastruktúra számára, különösen a járdán való parkolás terén – írja a Magyar Nemzet.

Az általános szabály szerint a járdán csak akkor parkolhatunk, ha azt jelzőtábla megengedi, az autó legfeljebb a járda felét foglalja el, és legalább 1,5 méter szabad sáv marad a gyalogosoknak.

Azonban kevesen figyelnek arra a kevéssé ismert, szintén a KRESZ-ban szereplő előírásra, amely szerint a jármű tengelyterhelése nem haladhatja meg az 1000 kg-ot a járdán parkoláskor.

