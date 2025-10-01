Magyarországon talált végleges otthonra az utolsó francia cirkuszi elefánt

október 1., szerda

A 38 éves afrikai elefánt több hónapos előkészület után érkezett meg a nagykőrösi Richter Safari Parkba, így a park már a második hely a Nyíregyházi Állatpark után hazánkban, ahol látható ázsiai és afrikai elefánt is.

Franciaország utolsó cirkuszi porondon szerepeltetett, Szamba nevű elefántja a nagykőrösi Richter Safari Parkban lelt végleges otthonra – tájékoztatott a park.

Mint írták, több hónapos előkészületet követően a napokban érkezett meg Nagykőrösre a 38 éves afrikai elefánt, így az autós szafari park már a második hely a Nyíregyházi Állatpark után hazánkban, ahol látható ázsiai és afrikai elefánt is.

Egy kifejlett afrikai elefánt megközelítőleg hat méter hosszú, és három tonnás tömegével különleges szállítást és folyamatos orvosi felügyeletet igényel – hangsúlyozták.

Hozzátették: 

a 32 hektáron elterülő és mintegy négyszáz állatnak otthont adó szafari parkban – ahol az állatok többsége cirkuszi munkából kivont állat – már három másik elefánt is él, melyek közül a Brigitte és Nelly nevű emlősök is francia cirkuszokból érkeztek a nagykőrösi szafari parkba.

A közlemény idézi Richter Józsefet, a szafari park tulajdonosát, aki elmondta, hogy a park nyitásának egyik legfőbb célja az volt, hogy a cirkuszi munkából kivont állatokat egy természetközeli környezetben helyezzék el. 

Európában a nagykőrösi autós szafari park az egyetlen hely, ahol cirkuszi állatok mentését és elhelyezését végezzük, illetve személyes misszió is számomra megfelelő otthont biztosítani az elefántoknak

 – hangsúlyozta.

„Az utóbbi években a parkunk jó híre bejárta Európát, a francia Cirque Europe pedig májusban felvette velünk a kapcsolatot és kérte az állat befogadását” – tette hozzá Richter József, aki elmondta azt is, hogy az elefánt állatorvosi vizsgálaton és egy általános állapotfelmérésen is átesett.

Az összegzésben kitértek arra is, hogy a hétvégén az Állatok világnapja alkalmából Richter József tulajdonos jótékonysági futóversenyt szervez a még vadon élő afrikai elefántok támogatásáért.

Mint írták, a három kilométer hosszú szafari útvonal – amelyet a látogatók eddig csak autóval vagy a park kisvonataival járhattak körbe – szombaton futópályává alakul. 

A futóverseny nevezéseiből befolyó összeget a park tulajdonosa, Richter József megduplázza, és az összeggel az afrikai elefántok megmentéséért létrejött Herd Elephant Orphanage alapítványt támogatja

 – emelték ki.

