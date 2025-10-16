Kétezerhez közelít idén a sikeres újraélesztések száma

A mentők az idén már 1721 embert élesztettek újra sikeresen Magyarországon, ami elsősorban azoknak az elsősegélynyújtóknak, köztük a Szív City közösségi újraélesztő applikáció használóinak köszönhető, akik a legnehezebb helyzetekben is mertek és tudtak cselekedni – közölte az Országos Mentőszolgálat csütörtökön, az újraélesztés nemzetközi napján az MTI-vel.

A közlemény szerint az életmentés sikerének legfontosabb feltétele a gyorsan megkezdett és folyamatosan végzett mellkaskompresszió, valamint a defibrillátor-készülék lehető leghamarabb történő alkalmazása.

Az újraélesztés módszerét a mentők rendkívüli „Hősképzésein” október hónapban az ország számos pontján bárki elsajátíthatja - írták, hozzátéve, hogy a képzésről az alábbi linken lehet tájékozódni.