Koszos a kanapé? Ezzel a filléres módszerrel újra makulátlan lesz
Nem kell vegytisztítóba rohanni, ha foltos a kanapé – elég ez a filléres házi praktika! A hatás szinte varázslatos: eltűnnek a foltok, a szagok, és a kanapé új életre kel.
A kanapét házi módszerekkel is tisztává varázsolhatjuk (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
A nappali központi eleme, a kanapé, gyakran nemcsak a pihenés, hanem a mindennapi élet „áldozata” is. A kanapén ülve eszünk, iszunk, a gyerekek játszanak, a háziállatok pedig előszeretettel fészkelik be magukat rá – nem csoda, ha egy idő után elkoszolódik. Nem kell kidobni, sem a tisztítószerek garmadát bevetni, van néhány olcsóbb megoldás is arra, hogy újra ragyogjon – hívja fel a figyelmet a Mindmegette.hu.
1. Lépés: portalanítás és alapos előkészítés
Mielőtt bármit tennénk, kezdjük egy alapos portalanítással. Egy tiszta, száraz ronggyal töröljük át a felületet, majd alaposan porszívózzuk ki a morzsákat és a port a résekből – a résszívó fej itt aranyat ér! A makacs, rászáradt foltokat egy sörtés kefével lazítsuk fel, így a további tisztítás sokkal hatékonyabb lesz.
Tipp: Ha házi kedvencünk is gyakori vendég a kanapén, szerezzünk be egy textilborotvát – pillanatok alatt eltünteti az állatszőrt és felfrissíti a huzatot.
2. Szódabikarbóna – a szagtalanító csodaszer
A kanapé mindenféle szagot magába szív:
- étel,
- cigaretta,
- háziállat
- vagy egy kiborult ital nyoma is megmaradhat.
Kanapék extrákkal: nem akármivel „bélelték ki” a bőrheverőket
A legjobb természetes szagtalanító a szódabikarbóna. Szórjuk be vele az egész ülőfelületet, hagyjuk hatni legalább 20 percig, majd porszívózzuk ki.
Ha még ezután is érezni a kellemetlen szagot, vessük be a kézi gőztisztítót: nemcsak fertőtlenít, de valóban megszünteti a szagokat – nem csak elfedi őket.
3. Házi folttisztító keverék makacs szennyeződések ellen
Vörösbor, kávé vagy ételfolt? Nem kell pánikba esni! Keverjünk össze:
- 1 teáskanál mosogatószert,
- 1 teáskanál ecetet,
- 1 teáskanál szódabikarbónát,
- és egy kevés meleg vizet.
A keverék habzani fog – ezt a habot kenjük közvetlenül a foltra, hagyjuk hatni 10 percig, majd töröljük át tiszta, nedves ronggyal. A legtöbb folt ennyi idő alatt eltűnik!
Fontos, hogy mindig végezzünk próbatisztítást egy kevésbé látható helyen!
Mi az az öt hiba, amit elkövethetünk a kanapé tisztítása közben? A Mindmegette cikkéből ez is kiderül!
