Fehér hó vagy fekete sár? Milyen lesz az idei karácsony?

A mesebeli, fehér karácsony a legtöbb ember számára az ünnepi hangulat része, nem is csoda, ha már október elején elindul a találgatás: vajon milyen lesz idén a decemberi időjárás?

A mesebeli havas karácsony idén is álom marad? (illusztráció)

Fotó: IhorStore / Forrás: Shutterstock

Az előrejelzések szerint az október nagy része, és a november is a szokásosnál enyhébb lesz, a sokéves átlagnál magasabb hőmérsékletek várhatók.

Enyhe ősz és télkezdet után viszont hidegebb időjárás lehet a jellemző

– írja a Life.hu.