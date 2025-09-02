1 órája
Mutatjuk, hogyan tisztítsa a mosógép gumiját egyszerűen
Kevesen figyelnek oda a mosógép rendszeres tisztítására. Pedig a mosógép gumi tisztítása egyáltalán nem bonyolult feladat, csak egy kis odafigyelést és néhány természetes hozzávalót igényel.
Forrás: Shutterstock
A mosógép a háztartás egyik legfontosabb segítőtársa, de valljuk be: kevesen figyelünk oda a rendszeres tisztítására. Pedig a mosószermaradványok és az állandó nedvesség miatt a mosógép gumi alkatrészei nagyon hamar a penész melegágyává válhatnak. Ha nem törődik vele, a gép hamar tönkremehet, és a ruhái sem lesznek igazán frissek – figyelmeztet cikkében a Mindmegette.hu. Szerencsére a mosógépben megjelenő penész könnyen megszüntethető és meg is előzhető, csak a trükköt kell hozzá ismerni.
Besárgult, penészes a zuhanyfüggöny? Így lesz újra patyolattiszta!
Mosógép gumi tisztítása – mutatunk egy pénztárcabarát és környezetkímélő módszert!
A citrom és a só remekül eltávolítja a szennyeződéseket a mosógépből.
A feladata csak annyi, hogy pasztát készítsen belőle.
- Facsarja ki egy citrom levét, majd keverje el 2 evőkanál durva szemű sóval, amíg paszta állagot nem kap.
- Fogjon egy régi szivacsot, és vigye fel a keveréket a penészes részekre.
- Finoman dörzsölje át, majd hagyja hatni legalább 15 percig.
- Törölje le nedves ronggyal, végül szárítsa meg egy tiszta törlőkendővel.
A só szemcséi ledörzsölik a makacs szennyeződést, a citromsav pedig fertőtlenít, eltünteti a penészt, és friss illatot hagy maga után.
Ha kíváncsi, hogyan előzheti meg a penész kialakulását a mosógépben, kattintson.
