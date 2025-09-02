Mutatjuk, hogyan tisztítsa a mosógép gumiját egyszerűen

A mosógép a háztartás egyik legfontosabb segítőtársa, de valljuk be: kevesen figyelünk oda a rendszeres tisztítására. Pedig a mosószermaradványok és az állandó nedvesség miatt a mosógép gumi alkatrészei nagyon hamar a penész melegágyává válhatnak. Ha nem törődik vele, a gép hamar tönkremehet, és a ruhái sem lesznek igazán frissek – figyelmeztet cikkében a Mindmegette.hu. Szerencsére a mosógépben megjelenő penész könnyen megszüntethető és meg is előzhető, csak a trükköt kell hozzá ismerni.

A mosógép gumi tisztítása nagyon fontos, ugyanis hamar a penész melegágyává válhat

Forrás: Shutterstock