Koncerttel ünnepli születésnapját Deák Bill Gyula

Címkék#születésnap#koncert#Deák Bill Gyula#énekes

A november 15-i, Papp László Budapest Sportcsarnokbeli koncerten az énekes csaknem félévszázados pályafutásának legismertebb dalait adja elő.

Deák Bill Gyula énekel a Szent István-napi programsorozathoz kapcsolódó Retro Tabán zenei rendezvényen 2025. augusztus 19-én

Forrás: MTI

Fotó: Purger Tamás

Bill 77 címmel rendeznek koncertet november 15-én a Papp László Budapest Sportcsarnokban. Az est főszereplője a kiváló bluesrock énekes, Deák Bill Gyula, aki egy héttel korábban tölti be 77. életévét.

DEÁK "Bill" Gyula
Deák Bill Gyula a Retro Tabán zenei rendezvényen 
Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

A népszerű előadó eddigi, csaknem félévszázados pályafutásának legismertebb dalait adja elő. A koncert sztárvendége Tátrai Tibor, Takáts Tamás és Ferenczi György lesz - közölték a szervezők az MTI-vel.

A blues egy életforma, egy életérzés – magával ragad és nem ereszt

 – idézte az énekes egykori mondását a kommüniké. A többszörös arany-, platina és gyémántlemezes Deák Bill Gyula megannyi teltházas nagykoncerten van túl. Pályafutását Kőbányán kezdte a Sztár zenekarban, majd énekelt a Syriusban, 1979-től a Hobo Blues Band (HBB) tagjaként lett országszerte ismert.

1983-ban Torda táltosként szerepelt Szörényi Levente és Bródy János rockoperájában, az István, a királyban, később az Itt élned, halnod kell, a János vitéz és a Jézus Krisztus Szupersztár című musicalben is jelentős feladatot kapott.

Miután a HBB-ből kivált, előbb a Bill és a Box Company, majd a Deák Bill Blues Band frontembereként állt színpadra, és aratott sikereket, szólólemezei is nagy példányszámban fogytak. Munkásságát számos díjjal jutalmazták, többek között 2023-ban a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést vehette át. 1984-ben a rock & roll egyik alapítója, Chuck Berry mondta róla: 

Ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam

November 15-én pályafutása minden korszakából felcsendülnek ikonikus dalok – így a HBB, a szólólemezek, a rockoperák slágerei is. De elhangzik a szintén legendás A zöld, a bíbor és a fekete című nóta is.

Deák Bill Gyula jelenlegi zenekarában Nagy Dénes (szólógitár), Takács József (basszusgitár), Szabó Csaba (dob) és Koltay Kurszán (billentyűs hangszerek) játszik.

 

