A brokkoli igazi szuperélelmiszer, tele rosttal, vitaminokkal és antioxidánsokkal. Ennek ellenére sokan esküsznek rá, hogy nem szeretik. De vajon tényleg a brokkoli a hibás, vagy inkább az, ahogyan elkészítjük?

MW
Ezért lesz a brokkoli büdös és ízetlen

Forrás: Shutterstock

Fotó: Volodymyr TVERDOKHLIB

Pedig az igazság az, hogy a brokkoli lehet ízletes, színes és aromás, ha megfelelően készítjük el - írta a Mindmegette. 

A szakértők szerint azonban van egyetlen hiba, amivel tönkretesszük a brokkolit. Ha a brokkoli nyálkás lesz, záptojás-szagú és büdössé teszi a konyhát, valószínűleg mindig elkövetjük ezt a gyakori hibát.

A legtöbb háziasszony elsőre a fazékhoz nyúl, amikor a brokkolit elkészítése jön szóba. Pedig éppen ez a fő gond: a bő vízben forralás az, ami tönkreteszi a zöldség igazi értékeit.

 A hosszan tartó főzés kioldja a C-vitamin jelentős részét, és számos vízben oldódó tápanyagot is semlegesít. Tanulmányok szerint akár a vitaminok felét is elveszíthetjük így – magyarázta az Expressnek egy gasztronómiai szakértő.

Nem csak az egészségügyi előnyök csorbulnak: a forralás a brokkoli természetes, enyhén édeskés, földes ízét is eltompítja. Ráadásul a zöld rózsák élénk színe kifakul, fakó, élettelen zöldséggé változtatva a fogást. A hő hatására felszabaduló kénvegyületek pedig záptojásra emlékeztető szagot árasztanak, ami sokakat végleg eltántorít.

A brokkoli egyik legjobb tulajdonsága, hogy megfelelő elkészítéssel egyszerre marad ropogós és lédús. A forralás azonban ezt is tönkreteszi: a rózsák elveszítik feszességüket, és puha, rostos péppé válnak. Nem csoda, hogy a végeredmény sokaknak inkább csalódás, mint élvezet.

A teljes cikkért kattintson. 

 

