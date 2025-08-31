Iskolakezdés: finom és laktató falatok tízóraira

Az iskolai tízórai sok szülőnek okoz mindennapi fejtörést. Mert a gyerek tízóraija legyen tápláló, ízletes, bírja a szállítást és azt is, hogy egy percet se tölthet hűtőben. Vagyis olyan alapanyagokból kell összerakni, ami akár több óráig is megőrzi a minőségét hűtés nélkül – írja a Magyar Nemzet.

Friss zöldségeket is csomagolhatunk valamilyen mártogatóssal tízóraira

Forrás: Shutterstock

A lap cikke szerint a titok az egyszerű, de változatos megoldásokban rejlik. Fontos, hogy minden tízórais dobozban

legyen fehérje (sajt, túró, sovány felvágott),

egy kevés teljes kiőrlésű gabona,

valamint friss zöldség vagy gyümölcs,

illetve kevéske olaj vagy zsiradék a vitaminok felszívódás miatt.

Az alapanyagok így egyensúlyba kerülnek, az ízek kiegészítik egymást, a gyerek pedig szívesen majszolgatja el a színes falatokat.

Nem mellesleg egy ilyen tízórai segít az okosodásban is.

Változatos tízórai receptekért kattintson.