Horváth Tamás

44 perce

Visszatér a TV2 ikonikus show-ja: Sztárban Sztár All Stars Horváth Tamással!

Szeptember 7-én startol az ország egyik legkedveltebb tehetségshow-ja, a Sztárban Sztár All Stars legújabb évada.

Duol.hu

A TV2-n indul a Sztárban Sztár All Stars tizenegyedik szezonja, ahol a korábbi évadok legkiemelkedőbb versenyzői mérik össze újra tudásukat, hogy kiderüljön, ki lesz a legsokoldalúbb előadó. A premiert különlegessé teszi egy külföldi sztárvendég fellépése, miközben a versenyzők egy teljesen megújult, látványos stúdióban lépnek színpadra.

Sztárban Sztár All Stars
Horváth Tamás is a Sztárban Sztár All Stars versenyzői között.
Forrás: sztarbansztartv2 instagram-oldala

Horváth Tamás is a Sztárban Sztár All Stars színpadán

A mezőnyben több korábbi győztes is feltűnik, köztük a dunaújvárosi Horváth Tamás is, aki 2017-ben megnyerte a Sztárban Sztár ötödik évadát, 2018-ban pedig Balázs Andreával A Nagy Duettet is a maga javára döntötte, később pedig zsűritagként is részt vett a műsorban. A korábbi bajnokok – Freddie, Vavra Bence és Veréb Tomi – mellett a nézők a korábbi évadok dobogósait is láthatják, akik újra lenyűgöző átalakulásokkal készülnek.
A 24 versenyző között a nők közül Szandi, Nótár Mary, Nagy Adri, Dér Heni, Janicsák Veca, Muri Enikő és Wolf Kati, a férfiak közül pedig Kocsis Tibor, Király Viktor, Kállay-Saunders András és más tehetségek küzdenek a győzelemért.
Az új, kör alakú forgószínpad, a hatalmas LED-falak és a rámpa látványosabbá és gyorsabbá teszik a produkciókat. A zsűri – Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András – mellett a közönség szavazatai döntik el a továbbjutókat és az évad győztesét.

 

