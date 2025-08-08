Meghalt Korda György első felesége – a zenész gyászol!

Bár együtt élni már nem éltek, hivatalosan sosem váltak el, így a házasságuk papíron tovább tartott. Barátságuk azonban megmaradt az évek során. Kovács Iby korábban Szabó Gyula színésszel volt házas, míg Korda György 1958-ban kötött házasságot vele, a katonai szolgálata idején – írta társlapunk a vaol.hu.

Fotó: Laczkó Izabella

Korda György és Kovács Ibolya 20 év után váltak el

A szerelem hamar kihunyt, de hivatalosan csak 1980-ban váltak el, amikor Korda György Balázs Klárit szerette volna feleségül venni. Csak az elválás után, 1981-ben házasodhattak össze, és azóta is boldogan élnek együtt. Kovács Ibolya a magyar operett egyik kiemelkedő alakja volt, számos híres szerepet játszott a Fővárosi Operettszínházban, többek között a Cigányszerelem és a Hello, Dolly! darabokban. 91 éves korában hunyt el.

Korda György és Kovács Iby

Forrás: bors.hu

