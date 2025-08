Elment egy magyar legenda – Kathi Béla öröksége örökké él

Kathi Béla, a testépítés kiemelkedő alakja volt, nemcsak versenyzőként ért el nagy sikereket – kétszeres Superbody abszolút győztes, WABBA-világbajnok, országos és Európa-bajnok –, hanem visszavonulása után is aktívan népszerűsítette az egészséges életmódot és a testmozgást. Edzőtermeket működtetett országszerte, közösségi oldalán több tízezer követője volt, motivációs beszédeivel és előadásaival sokakat inspirált. Szenvedélye volt a kerékpározás, ám tragikusan egy biciklibaleset vetett véget életének – írta az origo.hu.

Kathi Béla a magyar testépítés kiemelkedő, legendás személyisége volt.

Forrás: MTI/Katona Tibor

Kathi Béla hatása a sport és egészség világára



Kathi Béla pályafutása során elképesztő eredményeket ért el: fekvenyomásban Európa-bajnok lett, erőemelésben országos és Európa-bajnok, majd testépítésben is világbajnoki címeit szerezte meg. Mindenkit arra buzdított, hogy a sport nem csupán a fizikai erőről szól, hanem az egészségről és a közösségről is. Rengeteg edzőtársa és pályatársa is mélyen megrendülten emlékezett rá, kiemelve, milyen nagy hatással volt mindannyiukra, és milyen motiváló személyiség volt a sport világában.

Kathi Béla öröksége nem csak a díjakban, hanem abban is mérhető, hogy a sport és az egészséges életmód iránti szenvedélyét továbbadta mindazoknak, akik ismerték és követték őt.

