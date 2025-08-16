augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

33°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sztárban Sztár All Stars

1 órája

Horváth Tamás emlékei, amiket nem felejt el!

Címkék#nosztalgia#Lady Gaga#Sztárban Sztár All Stars#Linkin Park#Horváth Tamás

Horváth Tamás számára a 2017-es Sztárban Sztár felejthetetlen élményeket hozott.

Duol.hu

Közösségi oldalán osztotta meg emlékeit Horváth Tamás, aki felidézte a 2017-es Sztárban Sztár legmeghatározóbb pillanatait. Akkor állt színpadra a Linkin Park ikonikus dalával, a Numb-bal, tisztelegve Chester Bennington emléke előtt. Ez volt pályafutása egyik legnagyobb kihívása, hiszen az énekest utánozni szinte lehetetlen, mégis szívét-lelkét beleadva énekelte el a dalt. A műsor másik meghatározó élménye Lady Gaga szerepe volt, amikor a Poker Face előadásához teljesen új oldalát kellett megmutatnia. Az első magassarkús próbálkozások, a tánc, a szőrtelenítés mind hozzátartoztak ahhoz az átalakuláshoz, amely végül egy igazán emlékezetes produkcióvá vált. Most, évekkel később ismét színpadra áll, és nosztalgiával, ugyanakkor hatalmas izgalommal készül a Sztárban Sztár All Stars versenyére. Újra átélheti a nagy átalakulásokat, a színpadi varázst, és alig várja, hogy ismét a közönség elé léphessen.

Horváth Tamás
Forrás: Horváth Tamás Facebook-oldala

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu