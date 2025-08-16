Horváth Tamás emlékei, amiket nem felejt el!

Közösségi oldalán osztotta meg emlékeit Horváth Tamás, aki felidézte a 2017-es Sztárban Sztár legmeghatározóbb pillanatait. Akkor állt színpadra a Linkin Park ikonikus dalával, a Numb-bal, tisztelegve Chester Bennington emléke előtt. Ez volt pályafutása egyik legnagyobb kihívása, hiszen az énekest utánozni szinte lehetetlen, mégis szívét-lelkét beleadva énekelte el a dalt. A műsor másik meghatározó élménye Lady Gaga szerepe volt, amikor a Poker Face előadásához teljesen új oldalát kellett megmutatnia. Az első magassarkús próbálkozások, a tánc, a szőrtelenítés mind hozzátartoztak ahhoz az átalakuláshoz, amely végül egy igazán emlékezetes produkcióvá vált. Most, évekkel később ismét színpadra áll, és nosztalgiával, ugyanakkor hatalmas izgalommal készül a Sztárban Sztár All Stars versenyére. Újra átélheti a nagy átalakulásokat, a színpadi varázst, és alig várja, hogy ismét a közönség elé léphessen.

Forrás: Horváth Tamás Facebook-oldala