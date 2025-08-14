Hazetomika: a fiatal dunaújvárosi rapper, aki felkavarja a trap világát!

A dunaújvárosi Hazetomika – polgári nevén Oláh Tamás – 2007-ben született, mégis már most az egyik legmegosztóbb fiatal a hazai rapközegben. A Gitano című dalával robbant be a SoundCloudon, azóta pedig Mollywood oldalán láthatjuk különböző fellépéseken és interjúkban, legutóbb Balázskicks műsorában és a Plázson.

Hazetomika és Mollywood nemrég a BALÁZSKICKS üzletben jártak.

Forrás: balazskicks

Hazetomika: a dunaújvárosi trap feltörekvő csillaga

Hazetomika zenéiben és fellépéseiben nyers, provokatív és sokszor szlenggel tűzdelt szövegek hallhatók. Egyes rajongók az őszinteségét és az „utcai hangvételt” imádják, míg a kritikusok túl durvának vagy ízléstelennek tartják a kifejezéseit. TikTokon Hazetomika igazi jelenség: koncertrészletek, interjúk és mémek keringenek róla, amelyek egyszerre szórakoztatnak és provokálnak, a „lowkey” és „Larissza” szleng köré épülő poénok pedig tovább növelik online jelenlétét. A kommentekben a közönség is megosztott, a lelkes „tomikahard” és „ez a vibe” típusú dicséretektől a kemény kritikákig minden megtalálható.

Forrás: Hazetomika Instagram-oldala

Hazetomika remek példája annak, hogyan lehet a magyar trap világában felhívni magára a figyelmet – a fiatal dunaújvárosi rapper pedig ügyesen építi a saját stílusát és jelenlétét.

A videóból fény derül a legnépszerűbb szleng titkára.