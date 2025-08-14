augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

33°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

21 perce

Az AI lebuktatta a nőket: erre szórják el a pénzüket

Címkék#AI#költekezés#nő#pénztárca

Plázázás, impulzusvásárlás, „olyan cuki volt” kategória? Az AI lerántotta a leplet a nők pénzköltési szokásairól – mi tagadás, van benne néhány fájó igazság.

Az AI lebuktatta a nőket: erre szórják el a pénzüket

Az AI listája lerántja a leplet néhány felesleges pénzkidobásról (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A Life.hu megkérdezte az AI-t, árulja el, szerinte melyik az a 10 dolog, amire a nők a legtöbbször boldogan költenek, de teljesen szükségtelenül?

Cheerful,Woman,Enjoying,Shopping,On,A,Sunny,Day,While,Carrying
Érdekes dolgokkal szembesít az AI által összeállított pénztárcagyilkos-lista (illusztráció)
Fotó: maxbelchenko / Forrás:  Shutterstock

A mesterséges intelligencia természetesen megválaszolta a kérdést, lássuk! 

Íme, az AI listája: ezek a legnagyobb női pénztárca-gyilkosok 

  1.  Trendi ruhák
    Ez egy ördögi kör, hiszen mindig jön egy új kollekció, és úgy érezzük, nem maradhatunk le róla. 

Érdemes azonban átgondolni, hogy biztosan kell-e minden divattrendet hajszolni, vagy inkább csak kiválogatni azokat, amelyek a legtesthezállóbbak számunkra.

  1. Kencék minden mennyiségben

Krémek, szérumok, pakolások, amiket megveszünk, de valójában a többségüket ritkán, vagy lehet, hogy sohasem használunk. 

Az AI tanáécsa: érdemes listát készíteni a meglévő termékekről, mielőtt újakat vásárolnánk. 

3. Kávé és nassolnivalók
Egy kis öröm a bevásárlás közben, reggelente a munkába rohanva, vagy hazafele egy nehéz nap után, mert megérdemeljük. Nem kell minden apró örömről lemondani, de néha otthon is el tudjuk készíteni a kedvenc kávénkat, amit egy trendi hordozóban magunkkal is vihetünk. 

4. Dekorációs apróságok
Ez főleg évszakváltáskor, vagy ünnepek előtt veszélyes, amikor ellenállhatatlan késztetést érzünk, hogy telepakoljuk a kosarunkat apró, hangulatos holmikkal.

 „Olyan finom illata van ennek a gyertyának, egy új pléd pedig mindig jól jön” – gondoljuk, és ezek a kis késztetések gyakran vezetnek a felesleges pénzkidobáshoz.

5. Divatos kiegészítők
Táskák, ékszerek, amelyek csak a pillanatnyi trendhez passzolnak. Az AI szerint sokszor elegendő egy-két jól megválasztott klasszikus darab is.

Mi kerül még a nők kosarába, mire költenek a hölgyek boldogan, de néha meggondolatlanul? Az AI által összeállított lajstrom tartalmaz még néhány, tán nem is olyan meglepő tételt. Kíváncsi rá? Akkor kattintson!

 

 

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu