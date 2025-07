A farmotoros Skodák csomagtérgondjai a Merkur-korszakban

A farmotoros Skodák korszaka 1964-ben kezdődött, és közel huszonöt évig tartott, miközben a Merkur jóvoltából Magyarországon is meghatározóvá váltak ezek a modellek. Bár voltak előnyeik, a konstrukció hátrányai is hamar megmutatkoztak – elsősorban a kis méretű, az orrban elhelyezett csomagtartó formájában. Még a hátsó ülés mögötti rekesszel együtt is szűkösnek bizonyult a rakodótér, így sokan már az első utak után tetőcsomagtartóval vagy Lady utánfutóval próbálták orvosolni a helyhiányt – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Hátul a motor; elöl, az utastérben és a tetőn a csomagok: külföldi túra a korai Skoda 120-assal. Ajánlott volt figyelni a hűtőrendszerre

Fotó: László Áron / Forrás: Fortepan

Azok, akiknek szempont volt a praktikum, más gyártók (például Lada, Wartburg, Moszkvics) kínálatából voltak kénytelenek kombit választani, holott e műfajnak amúgy a Skodánál is voltak hagyományai a szocializmus korai időszakában, melynek legérdekesebb példája a bal oldalon egy, jobbon pedig két oldalajtós 1202-es volt. Aztán a hatvanas évek közepén az új, immár farmotoros 1000 MB bevezetésével minden megváltozott: ez a felépítés a klasszikus, lépcsős hátú (és a kupé) karosszériához volt ideális. „Vagy mégsem?” – tették fel a kérdést a cseh mérnökök.

