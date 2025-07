Az Edda gitárosára méltó módon emlékeznek Pusztaszabolcson

Az Edda Művek egykori tehetséges gitárosa, Kun Péter emléktábláját avatják július 24-én, csütörtökön 18 órakor a Hagyományok Házában, a Szabolcsi Napok keretében. Az eseményen többek között Tüke László polgármester, Pataky Attila, valamint Gubicza Tibor mond beszédet. Az emléktábla-avatást emlékkiállítás kíséri, amelyet Bartókné Piller Magdolna nyit meg – írta társlapunk a feol.hu.

Emléktáblát avatnak Kun Péter (Kunos), az Edda egykori gitárosa tiszteletére szülőhelyén, Pusztaszabolcson. Velencén emlékmű tiszteleg előtte.

Kun Péterre emlékeznek szülővárosában

Kun Péter 1991-ben csatlakozott az Eddához, és hamar a rajongók kedvence lett. 1993. július 10-én, 25 évesen hunyt el motorbalesetben Velencén. Sírja Százhalombattán zarándokhellyé vált, az Edda és a Sing Sing is emlékdalt írt róla. Most Pusztaszabolcs is örökre megőrzi emlékét, az esemény méltó tisztelgés egy kivételes zenész előtt, aki innen indult, és egy ország szívében hagyott nyomot.

Kun Péter

