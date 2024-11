Kutya dolog: Gyutacsnak hívják a tank őrzőjét

Az esztergálást, hegesztést és autószerelést önállóan, videókból megtanuló konstrukció tervezője és megalkotója, Trenka Martin kifejtette: attól nem kell félni, hogy felborul a járgány, hiszen úgy tervezte, hogy a súlypontja meglehetősen alul legyen. Martin rajongását az is jól mutatja a világháborús haditechnika iránt, hogy a szintén nem kis termetű német dog fajtájú kutyájának a Gyutacs nevet adta, ami egy robbanásbeindító szerkezetet jelent.

Autókiállítások rendszeres szereplője a lánctalpas Škoda

Mint megtudtuk, ahol csak látják mindenki a csodájára jár a különleges gépnek.

Viccesen meg szokták jegyezni az emberek, hogy karácsonyra ilyet kér a gyermekük vagy azt, hogy ezzel aztán biztos könnyedén lehet parkolni

– emelte ki mosolyogva a lánctalpas csoda megalkotója.

Az igazán nagy döbbenetet már csak az jelentené, ha a dimbes-dombos terep mellett az utakon is feltűnne a 30 km/h végsebességű járgány, de erre nincs lehetőség. A gépnek egyébként saját Facebook-oldala is van, ezen érhető el, hogy éppen merre jár és hol látható az egyedi építésű lánctalpas, amelyen több fejlesztést is tervez megálmodója.

„Teljes lánctalpcserét szeretnék kivitelezni, méghozzá a szögvas helyett zártszelvényt kap, így bár kisebb lesz a tapadása, de sokkal könnyebben tud majd fordulni, valamint a jelenlegi 69 lóerős motort 100 lovasra cserélem át benne” – osztotta meg fejlesztési terveit Trenka Martin, aki a lánctalpas kivitelezésében sokat köszönhet a 3D modellezésben jártas egyik jó barátjának, valamint az anyagbeszerzésben is akadt segítsége.

