A vasárnapi harmadik élő show kapcsán csak annyit árulhatok el, hogy végre mutathatok valami mást, valami tőlem nem megszokottat. Érzelmesebb, mélyebb dolog lesz. Sokrétűbb és sokoldalúbb előadónak tartom magamat, mint aminek elsőre tűnhetek. Ahogy telik az idő a Megasztárban, meg is mutatkozik ez. A versenyben arra törekszem, hogy hétről hétre ezt a sokszínűséget a színpadon is átadhassam. Az újabb lehetőség pedig a szavazókon, a zsűrin is múlik