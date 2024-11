A dán Victoria Kjaer Theilvig nyerte a Miss Universe idei versenyét, amelyet Mexikóvárosban tartottak a hétvégén. A 21 éves szépségkirálynő versenytáncos, ügyvédnek tanul, és több mint 120 másik jelöltet előzött meg, mire a korona a fejére került. Az első udvarhölgy a nigériai, a második udvarhölgy pedig a mexikói szépségkirálynő lett. A legjobb 12-be kerültek még Argentína, Bolívia, Kanada, Chile, Peru, Puerto Rico és Oroszország versenyzői – a magyar szépségkirálynő, vagyis a Miss Universe Hungary címet elnyerő Kenéz Nóra sajnos a top 30-ba sem jutott be - írja az Origo.

Mennyi pénz jár ezzel a díjjal?

A dán győztes egy évre 250 ezer dollárt kap, hogy ellássa szépségkirálynői teendőit.

Mellé még 50 ezer dollárt havonta, személyes kiadásokra.

Ez 850 ezer dollár egy évre, vagyis 330 millió forint, de itt még nincs vége...

New Yorkban használhat egy luxuslakást, ennek a költségeit nem ő fizeti, jár hozzá takarítás, fizetik helyette a rezsit is.

Természetesen élelmezése is megoldott, ételre sem kell költenie.

Luxusmárkák támogatják szépségápolási szerekkel, ékszereket, drága órát kapott.

Saját tévéműsort kap, amiért szintén pénz jár.

Nem mellesleg egy éven át utazgat, bejárja a világot a Miss Universe szervezet költségén.