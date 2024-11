Már több mint három éve él Amerikában Bogdán Blanka, nemrég pedig a szerelem is utolérte. Szandi lánya 21 évesen költözött ki, bébiszitterként kezdett új életet San Franciscóban, bár akkor még úgy volt, hogy két év után hazajön. Végül maradt, ugyanis új barátokra lelt és időközben szerelmes is lett. Blanka még a nyár közepén jelentette be a nagyvilágnak a hírt, és bár keveset árult el a lovagjáról, azt sejteni lehetett, hogy Ricardóval szintén San Franciscóban ismerkedtek meg.

Bogdán Blanka megtalálta új otthonát Amerikában

Forrás: Instagram

Akkor még senki sem gondolta volna, hogy ilyen gyorsan szintet is lépnek. Blanka ugyanis a minap jelentette be, hogy összeköltözött Ricardóval, és Kalifornia helyett Seattle-ben bútoroztak össze.

Azt nem tudni, hogy így a lány új munkát keresett-e, ám az biztos, hogy jóképű szerelme nevét sokan ismerik már. Ricardo ugyanis híres zenész, aki bárokban lép fel, sőt koncerteket is ad, ahová nem is olyan olcsó a beugró...

Lehet, hogy hamarosan Blankával is láthatjuk őt egy amerikai színpadon. Szandi lánya is imád énekelni, ráadásul az internetre is töltöttek már fel közös dalokat – írja a Bors.