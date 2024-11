Bajner Dóra Szombathelyen született, egy boldog és kiegyensúlyozott gyerekkor után, 19 éves korában költözött fel Budapestre. A gyönyörű magyar lány már 14 évesen is modellkedett, így magántanulóként végezte a Savaria Szakközépiskolát. Mint mondta, ez az életmód rengeteg lemondással és utazással járt, de iskolája mindenben támogatta. Modellkarrierje miatt költözött fel egy idő után Budapestre is, mivel egyre több fizetős felkérése lett. Végül 15 éven át kifutómodell volt, rengeteg magyar tervezőnek dolgozott, Náray Tamás és Zoób Kati bemutatóin is feltűnt.

A szombathelyi modell, Bajner Dóra visszatért Magyarországra

Fotó: vaol.hu

A modellkarrier mellett szinte mindenhova követte futballista férjét

Bajner Dóra ezután a volt válogatott labdarúgó-középpályás, Vadócz Krisztián mellett találta meg a szerelmet, akivel beutazták a fél világot. Bár házasságuk azóta véget ért, augusztusban békében váltak el.