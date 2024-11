Andrei Mangra helyett új partnerrel lépett színpadra szombat este Szabó Zsófi a Dancing with the Starsban. Szabó Zsófi táncos párját azért kellett lecserélni a szombati adásra, mert péntek hajnalban sajtóhírek szerint egy belvárosi lakásban verekedésbe keveredett, és több komoly sérülést is szenvedett.

Az esetről az Origo megkérdezte a rendőrséget is, a Budapesti Rendőr-főkapitányság a következőket közölte: